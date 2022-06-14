انقطاع الكهرباء عن ملايين الأستراليين.. تعرف على السبب

أزمة طاقة كبيرة في البلاد

غرقت “ضواحي” بأكملها في الظلام الدامس خلال الليلة الماضية، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن الساحل الشرقي كله لأستراليا، وهو ما أدى إلى قضاء الملايين في أستراليا ليلة مظلمة بلا إضاءة أو أجهزة كهربائية، وفق ما ذكر موقع نيوز دوت كوم الأسترالي.

تأثرت مناطق كثيرة على طول الشواطئ الشمالية في سيدني وشمال المدينة، بعد أن حذر مسؤولو الكهرباء من أن مساحات شاسعة من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند ستنقطع عنها الكهرباء.

وقالت مصادر عدة، إن أجزاء من بيكون هيل وغابة فرينش وناروينا وكرومر قضت ليلها من غير كهرباء، و من المتوقع أن تعود الكهرباء مجددا.

وطلبت شركة الكهرباء الأسترالية ايمو، من المواطنين عدم تشغيل الأجهزة لتوفير الكهرباء ومنع الانقطاعات.

وتقول التقارير الإخبارية إن القلق يأتي في معظمه من خوف الناس من أن تتضرر منازلهم في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند إذا ما حدث انقطاع آخر للتيار الكهربائي.

ونصحت شركة الكهرباء المواطنين في كوينزلاند بعدم تشغيل الكهرباء بعد 5 مساءً حتى صباح اليوم التالي.

وقالت الشركة: "من خلال إدارة استخدام الكهرباء بعناية في المنزل وفي مكان العمل ، يمكن للمجتمع ضمان الحفاظ على استمرار تدفق الكهرباء في كوينزلاند".

وطُلب من الشركات التفكير في استخدامها للإضاءة الداخلية والخارجية وإيقاف تشغيل أنظمة تسخين المياه.

حذرت إيمو من احتمال تجاوز الطلب على الكهرباء العرض في كوينزلاند خلال فترة الذروة .

وقالت شركة الكهرباء في بيان: "إمدادات الغاز كافية ، لكن أسعار الغاز المرتفعة تحد من القدرة على توفير كل المطلوب".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول الحكومة إلى العمل مع الولايات لفرض قيود على تصدير الغاز.

وقال تورنبول إن منتجي الغاز الطبيعي سيتراجعون عن أسعارهم المرتفعة إلى أسعار أرخص، إذا ما انخفض الطلب على الطاقة في الولايات الشرقية.