بعد هزيمة مصر أمام كوريا.. الديهي يطالب اتحاد الكرة بالاستقالة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على هزيمة المنتخب المصري أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب سيول كأس العالم بالعاصمة الكورية، قائلًا: "المصائب لا تأتي فرادى، مصيبة جديدة تسقط على رأس محبي كرة القدم في مصر".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن السبب في هذا الفشل اتحاد كرة فاشل يجب أن يضع مصلحة البلد فوق مصالحه ويستقيل.



وتابع، لاتحاد الكرة: " أنتم فشلتم فشل مؤلم لنا، أنهم انهزمتم أمام إثيوبيا وأمام كوريا، احبطوا الناس منكم لله منكم لله، حرام عليكم مصر هي هانت عليكم للدرجة دي مفيش لعب ولا حركة ولا حماس".