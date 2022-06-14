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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تضخم تاريخي.. بايدن متفائل بشأن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين بأمريكا

جو بايدن
جو بايدن

لم تضعف الارتفاعات القياسية في أسعار البنزين الأمريكي والتضخم التاريخي وانخفاض أسواق الأسهم ثقة الرئيس جو بايدن، علاوة على ذلك، قال الزعيم الأمريكي إنه يشعر بتفاؤل كبير.

وقال بايدن في حفل أقيم في فيلادلفيا: "الحقيقة هي أنني لم أكن أكثر تفاؤلا بشأن أمريكا مما أنا عليه الآن".

وقال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترك البلاد في وضع سيئ.

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ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط ​​سعر الجالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وسب بيان صادر عن نادي السيارات الأمريكي، فإن متوسط سعر البنزين اليوم بلغ 5 دولارات، في حين وصل سعره في بعض المدن الأمريكية إلى نحو الـ 7 دولارات للجالون وأكثر في بعض المحطات.

وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا خلال الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا بحوالي 1.93 دولار عن مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وأدت ذروة الطلب على الوقود خلال الصيف في الولايات المتحدة إلى دفع البنزين إلى مستويات قياسية، حيث وصل السعر في بعض مدن ولاية كاليفورنيا إلى 6.40 دولار للجالون.

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