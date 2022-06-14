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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حائز لوحة عبدالهادي الجزار: اتعرض عليا 2 مليون جنيه وقررت إعادتها للثقافة

اللوحة
اللوحة

كشف هشام عبد الملك، حائز لوحة الفنان عبد الهادي الجزار، تفاصيل اكتشاف اللوحة المختفية منذ عام 1971، قائلا إنه "منذ حوالي 6 شهور كان يجهز كافيه واتجه للمخازن عنده وفوجئ بهذه اللوحة مركونة وعليها تراب كثير.
 

وأضاف هشام عبد الملك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أحد زوار الكافيه شاهد اللوحة وطلب تصويرها ونبهه أن هذه اللوحة قيمة، قائلا: "الزائر قالى اللوحة دي تخص فنان مشهور جدا وعرض عليا رقم من مليون ونصف إلى 2 مليون جنيه لبيعها".

وأشار هشام عبد الملك، إلى أنه استغرب من قيمة وأهمية هذه اللوحة وأنها موجودة في مخزن للخردة عنده يعود لوالده منذ 18 سنة، متابعا: "تواصلت مع محامي عائلتي بعد معرفة التفاصيل وقررت التواصل مع فيروز الجزار بنت الفنان رسام الصورة وذهبت لمقابلة الوزيرة لتسليم الصورة إلى وزارة الثقافة".

مليون جنيه وزارة الثقافة حديث القاهرة مخزن للخردة الإعلامية كريمة عوض

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