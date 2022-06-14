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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهزلة قضائية.. ماذا قال ترامب عن اقتحام الكونجرس قبل أكثر من سنة

ترامب
ترامب

مازال الجدل حول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مستمرا، وجديد ذلك، انت هاجم بشدّة اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكونجرس في مطلع العام الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

واعتبر ترامب أن وجود مثل هذه اللجنة أمر غير صحيح، واصفاً أعمالها بـ"المهزلة القضائية".


جاء ذلك في بيان من 12 صفحة كرّر فيه ترامب اتهاماته بأنّ خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير، وليس لأن الحظ لم يسعفه.

وقال ترامب في بيانه أنّ "هذه المهزلة هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة  وهي أنّ الأميركيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لمحاسبة ممثّليهم عن المؤشّرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات".
وتتألف "لجنة 6 يناير" التي تتولّى التحقيق في الهجوم على مقرّ الكونجرس من سبعة نواب من الأكثرية الديمقراطية ونائبين من الأقلية الجمهورية.

وتحقّق اللجنة منذ حوالى سنة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق خطّط بالفعل لتنفيذ "محاولة انقلابية" من خلال الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ السلطة التشريعية في البلاد لمنع الكونجرس من إعلان فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وسيكون أمام اللجنة أربع جلسات أخرى بحلول 23 يونيو الجاري.

 

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