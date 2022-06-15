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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات..انتشار مرض لايم.. أزمة البوركيني تشتعل بفرنسا..وفاة مأساوية لحكم مباراة بالسلفادور

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات..ناسا تفقد قمرين صناعيين.. سقوط لعبة بندول عملاقة..مادة سامة في صبغة الشعر

نشرة المنوعات.. جدل بعد انتصار جوني ديب.. إيلون ماسك يهدد موظفي تسلا.. وفتاة تخاطر بحياتها للزواج من هندي

 

كاتبة مقال كيف تقتلين زوجك.. الحكم على الأمريكية نانسي بروفي بعد ثبوت إدانتها

بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع، أُدينت الكاتبة الأمريكية، نانسي بروفي صاحبة الـ 71 عاما بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في حق زوجها صاحب الـ 63 عاماً.  


المسبار الفضائي الضخم.. خريطة جايا تكشف أسرار مجرة ​​درب التبانة

كشف مسبار جايا الفضائي في إطار سعيه لرسم خريطة لمجرة درب التبانة عن تفاصيل غير مسبوقة ، حيث قام بمسح ما يقرب من مليوني نجم وكشف عن زلازل نجمية غامضة.

 

أعراضه تشبه الإنفلونزا.. القراد يتسبب في انتشار مرض لايم من جديد

أصبح مرض لايم شائعا بشكل متزايد حيث يعاني منه 1 من كل 7 أشخاص في جميع أنحاء العالم وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، أحد الأسباب المحتملة لانتشار القراد في مناطق جديدة.


أزمة البوركيني تشتعل من جديد.. فرنسا تمنع المسلمات من نزول المياه بالحجاب

عادت أزمة ارتداء السيدات المسلمات زي السباحة الكامل للجسم “البوركيني” لتثير الجدل من جديد، إذ طعنت مدينة “غرونويل” الفرنسية المحكمة الإدارية العليا في قانون يسمح للسيدات بنزول المياه بهذا الزي.

 

كورال سيدات يغني لـ باراك أوباما من شرفة شقة بالدنمارك..فيديو

بشكل غير متوقع ومدهش استجاب كورال سيدات لطلب من باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة سابقا، أثناء زيارته للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

 

جريمة مروعة.. العثور على جثة متفحمة في حديقة بريطانية عامة

تواجدت الشرطة البريطانية، في حديقة لندن العامة، بعد عثور أحد المارة على شيء غريب اتضح لاحقا أنه جثمان احترق حتى الموت.


المطرب جاستن بيبر وعارضة الأزياء بيلا أشهر المصابين.. مرض لايم يرعب أوروبا

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، في تقرير لها، أن واحدا من كل سبعة أشخاص في جميع أنحاء العالم مصاب بمرض لايم.

 

اعتداء وحشي من اللاعبين والمشجعين.. وفاة مأساوية لحكم مباراة ودية في السلفادور

توفي حكم كرة قدم عقب مباراة ودية على ملعب تولوكا في ميرامونتي بدولة السلفادور في أمريكا الوسطى بطريقة مأساوية.


تواجه الحبس 20 عاما.. القبض على ملكة جمال روسية بتهمة الاتجار بالمخدرات

تواجه ملكة جمال روسية رائدة وصاحبة وكالة عرض أزياء عقوبة السجن 20 عامًا بعد اعتقالها بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفقاً للسلطات الروسية.

 

بريطانيا .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين فتاتين فى حديقة عامة|صور

اندلعت مشاجرة شرسة بين فتاتين في حديقة عامة بمدينة جريمسبي الساحلية في شمال شرق لينكولنشاير ببريطانيا. 

 

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