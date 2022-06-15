نشرة المنوعات..انتشار مرض لايم.. أزمة البوركيني تشتعل بفرنسا..وفاة مأساوية لحكم مباراة بالسلفادور

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع، أُدينت الكاتبة الأمريكية، نانسي بروفي صاحبة الـ 71 عاما بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في حق زوجها صاحب الـ 63 عاماً.

كشف مسبار جايا الفضائي في إطار سعيه لرسم خريطة لمجرة درب التبانة عن تفاصيل غير مسبوقة ، حيث قام بمسح ما يقرب من مليوني نجم وكشف عن زلازل نجمية غامضة.

أصبح مرض لايم شائعا بشكل متزايد حيث يعاني منه 1 من كل 7 أشخاص في جميع أنحاء العالم وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، أحد الأسباب المحتملة لانتشار القراد في مناطق جديدة.

عادت أزمة ارتداء السيدات المسلمات زي السباحة الكامل للجسم “البوركيني” لتثير الجدل من جديد، إذ طعنت مدينة “غرونويل” الفرنسية المحكمة الإدارية العليا في قانون يسمح للسيدات بنزول المياه بهذا الزي.

بشكل غير متوقع ومدهش استجاب كورال سيدات لطلب من باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة سابقا، أثناء زيارته للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

تواجدت الشرطة البريطانية، في حديقة لندن العامة، بعد عثور أحد المارة على شيء غريب اتضح لاحقا أنه جثمان احترق حتى الموت.

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، في تقرير لها، أن واحدا من كل سبعة أشخاص في جميع أنحاء العالم مصاب بمرض لايم.

توفي حكم كرة قدم عقب مباراة ودية على ملعب تولوكا في ميرامونتي بدولة السلفادور في أمريكا الوسطى بطريقة مأساوية.

تواجه ملكة جمال روسية رائدة وصاحبة وكالة عرض أزياء عقوبة السجن 20 عامًا بعد اعتقالها بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفقاً للسلطات الروسية.

اندلعت مشاجرة شرسة بين فتاتين في حديقة عامة بمدينة جريمسبي الساحلية في شمال شرق لينكولنشاير ببريطانيا.