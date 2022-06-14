تواجه الحبس 20 عاما.. القبض على ملكة جمال روسية بتهمة الاتجار بالمخدرات

تواجه ملكة جمال روسية رائدة وصاحبة وكالة عرض أزياء عقوبة السجن 20 عامًا بعد اعتقالها بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفقاً للسلطات الروسية.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، احتجزت كريستينا دوكينا ، 34 عاما، بالقرب من شقتها الفاخرة في حي ناطحة السحاب بمدينة موسكو.

كانت كريستينا مشاركة من ضمن مسابقة Miss Dubai 2019 وفازت في العام التالي بجائزة Grand Prix Miss Federation في روسيا.

وتمتلك كريستينا وكالة تهدف إلى إنشاء صناعة عرضات الازياء في شبه جزيرة القرم ، التي ضمها فلاديمير بوتين من أوكرانيا في عام 2014.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الروسية أوقفت ملكة جمال روسيا السابقة، بعد العثور عليها بحوزتها أكثر من نصف كيلوجرام من ميفيدرون ،حيث تخضع للتحقيق بشأن تحضير عقار غير قانوني للبيع.

