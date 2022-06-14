منتخب ألمانيا يكتسح إيطاليا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة بدور المجموعات في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح يوزوا كيميتش التسجيل لـ ألمانيا في الدقيقة 10، أعقبه إلكاي جوندوجان بالهدف الثاني في آخر دقائق الشوط الأول.

وسجل توماس مولر الهدف الثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 51، فيما أحرز تيمو فيرنر الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وعاد تيمو فيرنر ليضيف الهدف الثاني له والخامس لألمانيا في الدقيقة 69.

وسجل جنونتو الهدف الاول لـ إيطاليا في الدقيقة 78، بينما أضاف باستوني الهدف الثاني للطليان في الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا للنقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط في المركز الثالث.