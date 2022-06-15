بصيلة: التعليم الفني بدول العالم المتقدم هو النسبة الأكبر من الملتحقين به

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن التعليم الفنى أصبح يخرج شباب تعمل فى أماكن كبيرة، ويصل الراتب لـ 150 دولار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجميع يعمل من أجل أن يصبح كل شباب فى وضع مادي جيد، والآن أصبح سوق العمل يحتاج كل ما يستطيع الشاب القيام به.

ولفت إلى أن التعليم الفني في كل دول العالم المتقدم هو النسبة الأكبر من الملتحقين به، ففى اليابان نجد نسبة التعليم الفنى تصل لـ 75 %و المانيا 80%، و إنجلترا و أمريكا.

وأشار إلى أنه يتم توجيه الشباب لـ الأشياء التى يحبونها، وليس فى الأشياء من أجل الحصول على شهادة فقط.