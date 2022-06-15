عبد الغفار: 100 مليون صحة خرجت منها 11 مبادرة تخص المواطن

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية الرئيسة هى صحة المواطن المصري، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بصحة المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس وضع الصحة و التعليم على أولويات الدولة، موضحًا أن الجميع شاهد حجم و دور مبادرة 100 مليون صحة.

ولفت إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تهدف أن الجميع يعيش فى صحة جديدة، وهذا المبادرة خرج منها 11 مبادرة تخص صحة المواطن المصري، بداية بـ مبادرة صحة الأم و الجنين، و الكشف المبكر عن ضعاف السمع، و الأمراض الوراثية، و الانيميا و الكشف عن أوارم الثدي، و مبادرة الكشف عن مشكلات الكلي، ومبادرة الكشف على المسنين".

وأشار إلى أن المبادرات الخاصة بالصحة تكون على الجنين و حتى المواطن المسن، وأكد أن المبادرة الرئاسية الجديدة تكون للكشف على سرطان الرئة و البروستاتا.