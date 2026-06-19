جراحة ناجحة بمستشفى شربين المركزي.. استئصال أورام معقدة وإعادة بناء الوجه والفكين في 4 حالات نوعية

أشاد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بما حققه قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي من نجاحات متميزة خلال أسبوع واحد، تمكن خلاله الفريق الطبي من إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة التي عكست مستوى متقدمًا من الكفاءة والخبرة الطبية.

وأكد وكيل الوزارة أن مستشفيات الدقهلية تشهد تطورًا ملحوظًا في أداء التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن ما تحقق داخل قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفرق الطبية والفنية، ويعكس حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد معتمد عامر استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، أن الفريق الطبي نجح في التعامل مع أربع حالات جراحية بالغة التعقيد خلال أسبوع واحد، تضمنت استئصال أورام بالفكين، وإعادة بناء وترميم إصابات وكسور الوجه والفكين الناتجة عن الحوادث، إلى جانب جراحات تجميلية دقيقة للحفاظ على الشكل والوظيفة الحيوية للوجه والفكين.

وأشار إلى أن إحدى أبرز الحالات تمثلت في استكمال المراحل النهائية لخطة علاجية معقدة لمريض يعاني من ورم بالفك السفلي، حيث نجح الفريق في استئصال الأنسجة المصابة والسيطرة الكاملة على الورم مع المحافظة على عظام الفك وتجنب الاستئصال الكامل الذي كان يمثل الخيار التقليدي في مثل هذه الحالات، كما تم الحفاظ على العصب الفكي السفلي وعصب اللسان دون أي إصابات، مع تعويض الفقد العظمي باستخدام بدائل عظمية متطورة لدعم إعادة البناء الطبيعي للفك.

وأضاف رئيس القسم أن الفريق أجرى أيضًا تدخلًا جراحيًا تجميليًا دقيقًا لاستئصال آفة جلدية بمنطقة الوجنة أسفل العين، مع استخدام مداخل جراحية تجميلية وخيوط دقيقة للغاية لضمان أفضل النتائج الوظيفية والتجميلية دون ترك آثار ظاهرة بالوجه.

كما نجح القسم في إعادة بناء وترميم إصابات مركبة لشاب تعرض لحادث شديد أسفر عن تهتك بصيوان الأذن وكسور متعددة بالفك السفلي، حيث تم تنفيذ خطة علاجية على مرحلتين تضمنت إعادة بناء الأنسجة المتضررة وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير الطبية الحديثة، مع الحفاظ الكامل على الأعصاب الحيوية واستعادة الإطباق الطبيعي للفكين.

وفي حالة أخرى، تمكن الفريق الطبي من علاج كسر معقد ومزاح بعظمة الوجنة لشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، باستخدام مداخل جراحية تجميلية دقيقة من خلال الحاجب وأسفل الرموش ومن داخل الفم، بما أتاح إعادة العظام إلى وضعها التشريحي الصحيح وتثبيتها دون ترك أي ندبات أو آثار خارجية ظاهرة، مع استقرار الحالة الصحية للمريض بصورة كاملة.

وأكد الدكتور السيد فاروق وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي أن ما تحقق داخل قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة في التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأقسام التخصصية وتوفير الكوادر والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويحد من الحاجة إلى تحويل المرضى إلى خارج المحافظة.

كما أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية أن النجاحات التي حققها قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتنسيق الكامل بين الفرق الطبية والتخدير والتمريض والإدارات المعاونة، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية والدعم المستمر للأقسام التخصصية بمختلف المستشفيات لرفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشاد الدكتور حموده عيد الجزار بالجهود المتميزة التي بذلها فريق جراحة الوجه والفكين بقيادة الدكتور أحمد معتمد عامر، وبمشاركة أطباء القسم وفرق التخدير والتمريض والفنيين والعاملين، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس حجم الخبرات المتراكمة والكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الطبية بمستشفيات الدقهلية.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور عمرو عبد الفتاح جلال مدير مستشفى شربين المركزي، مثمنًا دوره في دعم الأقسام الطبية المختلفة وتوفير الاحتياجات اللازمة وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية، بما ساهم في تعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدمات جراحية تخصصية متقدمة وتحقيق هذه النجاحات المتتالية.

ووجّه "الجزار" الشكر كذلك إلى جميع العاملين بمستشفى شربين المركزي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة ومتواصلة لخدمة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي والتعاون بين جميع عناصر المنظومة الصحية هي الأساس الحقيقي وراء هذه النجاحات المتتالية.