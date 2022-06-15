الصحة: التشخيص المبكر لمرضى السرطان يعنى الشفاء

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية الجديدة تكون للكشف المبكر على سرطان الرئة و البروستاتا، و الأمراض السرطانية بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بصحة المواطن لن تتوقف.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، وفقًا لـ التقارير الصادرة منها فأن أعلى نسبة الإصابة بـ الأمراض السرطانية التى تصيب المصريين من الرجال تكون " سرطان الكبد و المثانة و الرئة و البروستاتا، وفى النساء تكون سرطان الثدي، الكبد و القولون.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية جاءت بعد تقارير منظمة الصحة العالمية، وأن الهدف من المبادرة التشخيص المبكر لـ السرطان، وكشف أن التشخيص المبكر يعنى الشفاء، وتصل نسبة الشفاء لـ 100%.