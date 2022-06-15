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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو مال سايب.. مدحت شلبي يفتح النار على اتحاد الكرة ويطالبهم بالاستقالة

مدحت شلبي
مدحت شلبي

شن الإعلامي مدحت شلبي، هجوم حاد على اتحاد الكرة المصري، ويطالبهم بتقديم الاستقالة.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت في برنامجه مساء الأنوار: "على إيهاب الكومي وعامر حسين يتقدما باستقالتهما من اتحاد الكرة لأن تواجدهما غير قانوني ويضرب شرعية الاتحاد في مقتل".

وتابع: “يا إما الكومي يترك وظيفته كمذيع في الإعلام ويكمل عمله في إدارة اتحاد الكرة أو عليه تقديم استقالته من الإعلام والعمل في الإدارة ونفس الأمر ينطبق على عامر حسين يترك رابطة الأندية، ويكمل في الاتحاد أو العكس”.

وشن هجوم حاد على رئيس الاتحاد قائلاً: “علام بيتكلم عن الفساد وتم تعيينه في عهد هاني أبو ريدة كمستشار لاتحاد الكرة بـ25 ألف جنيه، بالإضافة إلى منحه سيارة ببنزينها بعد انتهاء مهمته كرئيس للاتحاد وعلام بعيد أصلا عن المجال ومحدش يعرفه”.

وعن إيهاب جلال واصل: “إيهاب جلال مظلوم وليس ظالم والعيب في اللي اختاره للمنتخب، أنتم ضيعتم المنتخب الوطنى وضيعتوا هويته، وأقسم بالله لم أر المنتخب بهذا السوء منذ فترة طويلة”.

وأكمل: “هاني أبو ريدة بثقله لدى الجمعية العمومية هو من أتى بجمال علام وهو من خارج المجال، وفرضه كرئيس لاتحاد الكرة خلال الفترة من 2012 حتى 2016، بينما كان هو الرئيس الفعلى للاتحاد”.

وأوضح: “الحضرى مع كيروش كان بيتقاضى أجر 100 ألف دلوقتى مع إيهاب بياخد 150 ألفا، ومحمد شوقى كان بيتقاضى 200 ألف مع كيروش ومع إيهاب دلوقتى يتقاضى 400 ألف، وجمال علام لما كيروش مشى أخد العربية اللى كانت متوفرة له بالسواق يروح وييجي بيها، والعربية بتكلف 15 ألف جنيه في الشهر من بنزين ومرتب سواق، فكيف تدعى عدم وجود أموال باتحاد الكرة بينما أنت قمت بزيادة مرتب الحضرى بقيمة 50 ألف جنيه، وقمت بزيادة مرتب محمد شوقي بقيمة 200 ألف جنيه، هو مال سايب ولا إيه”.

واختتم: “لو كان الموجودين في اتحاد الكرة ليهم حس وطني حقيقي يتقدموا باستقالتهم، ومش هنرضى بالبرشامة إياها إقالة الجهاز الفني.. لو عايزين نصلح نصلح من عندكم أنتوا الأول”.

اتحاد الكرة مدحت شلبي أخبار الرياضة جمال علام إيهاب جلال الحضري محمد شوقي كيروش

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