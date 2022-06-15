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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبى تستعد لطرح أغنية قاعدة وبتفرج

صدى البلد

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج" ضمن ألبومها الغنائى الجديد ،الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تألقت هيفاء بلوك كاجوال أنيق يبرز جمالها، حيث ارتدت بنطال جينز ممزق وتوب اسود مفتوح الصدر، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

هيفاء وهبى برفقة جونى ديب

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو جديد برفقة جوني ديب من الديسكو، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد الحكم لصالحه ضد آمبر هيرد في قضية تشويه السمعة.

وعلقت هيفاء على الفيديو، قائلة: “مبروك يا صديقي".

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما.

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