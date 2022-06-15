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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروج أحمر.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي عبر انستجرام |شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة سيلفي جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف باللونين الأبيض والأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع روج باللون الأحمر الجريء.

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وشاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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