ميدو لاتحاد الكرة: اعتذروا للشعب المصري

ناشد أحمد حسام ميدو الاتحاد المصري لكرة القدم، للاعتذار إلى الشعب المصري، على الفترة الماضية وضرورة التأكيد على أن ثورة التصحيح بدأت.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهم في مؤتمر يوم الخميس الأهم من الخطط، أن يقدم اتحاد الكرة اعتذاره للشعب المصري".

وختم حديثه قائلا: "على اتحاد الكرة أن يعتذر للشعب المصري ويعترف بالخطأ الذي ارتكبه بالفعل ومن ثم ثورة التصحيح بدأت بالفعل".

وخسر المنتخب الوطني برباعية مقابل هدف وحيد أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر أمس.

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