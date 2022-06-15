مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443هـ

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 15 يونيو 2022، 16 ذو القعدة 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 3:07 ص

الظهر 11:55 ص

العصر 31: 3 م

المغرب 6:58 م

العشاء 8:30 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 3:06 ص

الظهر 12:00 م

العصر 3:38 م

المغرب 7:05 م

العشاء 8:40 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 3:01م

الظهر 11:51 ص

العصر 3:28 م

المغرب 6:55 م

العشاء 8:29 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 3:04 ص

الظهر 11:43 ص

العصر 3:13 م

المغرب 6:41 م

العشاء 8:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 3:21 ص

الظهر 11:49 ص

العصر 11: 3 م

المغرب 6:41 م

العشاء 8:06 م