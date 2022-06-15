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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فسخ عقده بالتراضي

المفاضلة بين 3 مدارس أوروبية.. الأسماء المرشحة لخلافة موسيماني في الأهلي

موسيماني
موسيماني

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور ولجنة التخطيط، يدرس الأسماء المرشحة لخلافة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير بعد فسخ عقده بالتراضي.

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، يفاضل مسئولو القلعة الحمراء  بين 3 مدارس أوروبية مختلفة برتغالية وألمانية وصربية لاختيار إحداها لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى أمير توفيق مدير التعاقدات  ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع مدرب ألماني وآخر برتغالي وثالث صربي .

وأكمل، الخطيب كلف خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالجلوس مع التشيكي ميشيل بروكيتش مدير القطاع من أجل متابعة معه بعض الأسماء الأوروبية التي يراها تصلح لقيادة القلعة الحمراء.

وأوضح الخطيب وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ومدير التعاقدات عقدا جلسات غربلة لبعض الأسماء المرشحة على طاولة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي مثل الفرنسي رودي جارسيا مدرب ليون ومارسيليا الفرنسي السابق والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق والفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار السابق والروماني رازفان لوشيسكو مدرب باوك اليوناني والهلال السعودي السابق والصربي رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي والبرازيلي باولو أتوري مدرب بنفيكا الأسبق بخلاف  السويسري ديفيدا سيزا مدرب المساعد لرينيه فايلر.

وأتم الحديدي، غالي وأمير توفيق استبعدا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك السابق والاتفاق السعودي والتونسي معين الشعباني من الدراسة بعد ترشيحات بعض الوسطاء علي الإدارة.

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