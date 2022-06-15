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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرار بإنشاء مراكز إصلاح جديدة في المنوفية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1107 لسنة 2022 بشأن إنشاء مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن المنوفية.

وتضمن قرار وزير الداخلية، إنشاء مراكز إصلاح جغرافية في مديرية أمن المنوفية.

كما جاء في قرار وزير الداخلية تفاصيل إنشاء المراكز الإصلاحية وهي مركز الإصلاح بمركز شرطة السادات ويشمل دائرة السادات، ومركز الإصلاح بقسم شبين الكوم ويشمل شبين الكوم، ومركز الإصلاح سرس الليان ويشمل سرس الليان، ومركز الإصلاح بقسم شرطة سرس الليان دائرة مديرية أمن المنوفية، ومركز الإصلاح بإدارة الترحيلات ويشمل دائر مديرية أمن المنوفية.

وحمل قرار وزير الداخلية مادة ثانية تضمنت أن تُنفذ بمراكز الإصلاح المشار إليها من هذا القرار الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة 2 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانو 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
 

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