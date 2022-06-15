عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. تكنو تطلق هاتف Camon 19 Pro بقدرات تصويرية متطورة

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 19 Pro

أعلنت شركة تكنو Tecno، عن أحدث هاتف ذكي لها ضمن سلسلة Camon 19، حيث ينطلق الهاتف الرائد Camon 19 Pro، وهو أول هاتف في العالم يأتي مزودا بمستشعر RGBW بدقة 64 ميجابكسل، الذي تم تصنيعه من قبل شركة سامسونج Samsung.

وتبعا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف تكنو Camon 19 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.8 بوصة، بدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، كما زعمت الشركة أن الهاتف الجديد يمتلك هيكل ذو إطار أنحف يبلغ قياسه 0.98 ملميتر فقط.

 

تكنو الصينية تطلق هاتف Tecno Pova 3 ببطارية ضخمة

تكنو تطلق أحدث إصدارات سلسلة SPARK 9 بتصميم مميز وإمكانيات خارقة

 

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 19 Pro

وتعد تقنية الكاميرا هي نقطة البيع الأساسية في هاتف تكنو Camon 19 Pro، فهو أول هاتف ذكي يأتي مزودا بمستشعر ISOCELL GWB وهو بدقة 64 ميجابكسل، مع مرشح لون أحمر وأخضر وأزرق وأبيض، حيث إضافة سامسونج اللون الأبيض حتى تتمكن الكاميرا من الحصول على إضاءة أكثر بنسبة 30٪ للحصول على صور ليلية أفضل.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 19 Pro

وتحتوي الكاميرات الثلاث بهاتف تكنو Camon 19 Pro، على عدسات بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x للقطات الشخصية، لها طول بؤري مكافئ بقياس 50 ملميتر، وتقترح الشركة استخدام Portrait Mode الذي يطمس الخلفية بشكل مصطنع، وتبدو الصور مذهلة بفضل الوضع الليلي المخصص الذي يضع جميع الموارد المتاحة موضع التنفيذ، بالإضافة إلى  مستشعر الساطع وتقريب OIS و EIS، إلى جانب دعم تقنية HDR.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Camon 19 Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G96، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحزم هاتف تكنو Camon 19 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل بواجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف تكنو Camon 19 Pro، مقابل سعر 210 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 19 Pro
تكنو سلسلة Camon 19 Camon 19 Pro تكنو Camon 19 Pro هاتف تكنو Camon 19 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

موضوعات متعلقة

آبل تخفض سعر هاتفها iPhone 13 بنسبة 9%

5 مميزات مخفية في Gmail يجب أن تجربها

إطلاق هواتف ZTE Blade A72 و Blade A52 بسعر زهيد

مؤسس تيليجرام يؤكد موعد إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع Telegram Premium

ترشيحاتنا

شعراوي يوجه بجولة سياحية للكوادر الأفريقية للتعرف على بعض ملامح الحضارة المصرية

الهجرة تجدد التأكيد على مشاركة المصريين بأوروبا في مسابقة الترويج للسياحة المصرية

التخطيط: مصر استشعرت خطورة الأزمات الاقتصادية منذ أكثر من 6 سنوات|فيديو

رئيس المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع اتفاقية الغاز مع مصر

من شرم الشيخ.. رسائل رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

مساعد وزير التخطيط: 30% نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لـ«حياة كريمة» بالمرحلة الأولى|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: انتظرونى فى وش وضهر ..وأصحاب ولا أعز سوء تقدير منى

خطر قادم.. مشهد للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear | فيديو جراف

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ