رسميا.. تكنو تطلق هاتف Camon 19 Pro بقدرات تصويرية متطورة

أعلنت شركة تكنو Tecno، عن أحدث هاتف ذكي لها ضمن سلسلة Camon 19، حيث ينطلق الهاتف الرائد Camon 19 Pro، وهو أول هاتف في العالم يأتي مزودا بمستشعر RGBW بدقة 64 ميجابكسل، الذي تم تصنيعه من قبل شركة سامسونج Samsung.

وتبعا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف تكنو Camon 19 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.8 بوصة، بدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، كما زعمت الشركة أن الهاتف الجديد يمتلك هيكل ذو إطار أنحف يبلغ قياسه 0.98 ملميتر فقط.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 19 Pro

وتعد تقنية الكاميرا هي نقطة البيع الأساسية في هاتف تكنو Camon 19 Pro، فهو أول هاتف ذكي يأتي مزودا بمستشعر ISOCELL GWB وهو بدقة 64 ميجابكسل، مع مرشح لون أحمر وأخضر وأزرق وأبيض، حيث إضافة سامسونج اللون الأبيض حتى تتمكن الكاميرا من الحصول على إضاءة أكثر بنسبة 30٪ للحصول على صور ليلية أفضل.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 19 Pro

وتحتوي الكاميرات الثلاث بهاتف تكنو Camon 19 Pro، على عدسات بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x للقطات الشخصية، لها طول بؤري مكافئ بقياس 50 ملميتر، وتقترح الشركة استخدام Portrait Mode الذي يطمس الخلفية بشكل مصطنع، وتبدو الصور مذهلة بفضل الوضع الليلي المخصص الذي يضع جميع الموارد المتاحة موضع التنفيذ، بالإضافة إلى مستشعر الساطع وتقريب OIS و EIS، إلى جانب دعم تقنية HDR.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Camon 19 Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G96، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحزم هاتف تكنو Camon 19 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل بواجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف تكنو Camon 19 Pro، مقابل سعر 210 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري).