أسراب السردين تظهر بمرسى علم جنوب البحر الأحمر.. فيديو

ظاهرة سنوية ولكن نادرا ما يتم رصدها وهى ظهور أسراب كبيرة من أسماك السردين ، تمكن غواصون جنوب البحر الأحمر بمنطقة "الفين ستون" بمرسى علم من رصدها بعدساتهم وتم تسجيل عدة فديوهات لها .

يقول حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة السابق أن تلك الأسماك من السردين واحدة من أكثر أنواع الأسماك شعبية في العالم ويعد من أحد أبرز الثروات الطبيعية لمنطقة شمال أفريقيا، يتغذى على العوالق، لذلك فهوا ليس ملوثاً بكميات كثيرة من الزئبق مقارنة مع غيرها من الأسماك الأخرى، و سمي السردين بهذا الاسم حينما تم اصطياد أول سمكة منه، وكان ذلك بالقرب من شواطئ جزيرة سردينيا المتواجدة في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتابع الطيب أن اسماك السردين تأكلها وتتغذى عليها أسماك التونة والبركودا وفى هذا التوقيت من العام تظهر بشكل كبير فى المياه العميقة بالبحر الأحمر حيث يتم اصطيادها عن طريق صيد الشونشيلا بمراكب وبلانصات كبيرة وتتم عميات الصيد ليلا على أضواء الكشافات الكبيرة.

وأوضح حمزة أبو الناظر رئيس جمعية الصيادين أن طريقة صيد السرين تختلف عن أي طريقة صيد فصيد السردين يتم من خلال مراكب صيد "الشونشيلا" وهى مراكب كبيرة تنشر شباك بمسافات كبيرة واطوال ضخمة وتقوم بمحاصرة السرين فى شكل دائري وتتم عمليات الصيد غالبا ليلا حيث تتجمع تلك الأسماك على الضوء ويتم جذبه بالكشافات ثم تتم عملية الصيد او بنظام النشر وهو اذا تم رصد اى سرب يتم محاصرته بالشباك وجرفه وتتم تلك العملية فى النهار

ومن جهتة أوضح الدكتور بدوى سعيد دكتور بشرى من مميزات سمك السردين أنه غنى جدآ بالبروتين ومنخفض بالكربوهيدرات ولا يحتوى على سكريات.، ويحتوى على كميه معتبره من الأحماض الدهنية الضرورية خاصه أوميجا3 ، الذى يحافظ على الجهاز الدوري، ويساعد على الوقاية من أمراض القلب ويمنع حدوث جلطات الدم نظرآ لاحتواء السردين على تركيز شديد جدآ من فيتامين ب12 الذى يعمل على تقويه العظام لأنه غنى جدآ بفيتامين« د » ، ويحتوى على عده معادن كثيره يحتاج لها جسم الأنسان فى تقويه الجهاز المناعي والدهون ذات الأهمية الشديدة فى بناء خلايا الجلد وتساعد على تخفيف الالتهابات وتحسين مظهر الجلد وجماله ويستخدم زيت السردين فى أنتاج الشمع والدهان والورنيش ويستخدم السردين نفسه كطعم جيد لصيد أسماك التونة بكميات تجارية.