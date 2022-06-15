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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إدارة الغذاء والدواء توافق على أول دواء يؤخذ بالفم لعلاج الثعلبة

علاج فعال للتخلص
علاج فعال للتخلص من الثعلبة نهائيا

يعتبر مرض الثعلبة من الأمراض الخطيرة، والتي تتسبب في تساقط الشعر وظهور بقع دائرية داخل فروة الرأس، وذلك بسبب عدوى فطرية، وبالرغم من عدم وجود علاج نهائي له، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت مؤخرا على أول دواء على شكل أقراص، لإعادة إنبات الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة.

علاج فعال للتخلص من الثعلبة نهائيا

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن موافقتها على عقار "باريستينيب" تحت الاسم التجاري Olumiant لعلاج الثعلبة، بعد تحقيقه لنتائج جيدة خلال التجارب السريرية بمرحلتها الثالثة والأخيرة، وفقا لما نشر في موقع "نيو أطلس".

 

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وقامت هيئة الغذاء والدواء على تطوير "باريستينيب" في الأساس كدواء لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، بعدما وجد العلماء أنه يؤثر بشكل إيجابي مع مرضى داء الثعلبة، والذين تتساقط أجزاء من شعرهم بفعل هجمات الجهاز المناعي على بصيلات الشعر.

وبدأ العلماء في التحقيق بقدرة "الباريسينيب" على معالجة داء الثعلبة، وذلك بناء على فكرة أنه يمكن أن يقطع مسارات الإشارات التي تضر بصيلات الشعر.

 

علاج فعال للتخلص من الثعلبة نهائيا

 

وأظهرت النتائج من تجارب المرحلة الثالثة التي شملت حوالي 1200 شخص يعانون من الثعلبة، أن حوالي ثلثهم، قد تمكنوا إعادة نمو شعرهم عن طريق تناول 4 ميليغرامات من "الباريسينيب" يوميا.

ونجحت الجرعات التي تبلغ 2 ميليغرام في تحسين تغطية شعر فروة الرأس لدى ما يقرب من خمس مرضى يعانون من مرض الثعلبة.

الثعلبة إدارة الغذاء والدواء الأميركية دواء الشعر باريستينيب Olumiant ​​​​​​​health

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