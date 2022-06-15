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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : الأزمة الروسية الأوكرانية تصدَّرت مباحثاتنا اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حرصت أن تتناول مباحثاتنا البنّاءة اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وتداعياتها وجذورها، مؤكدًا مواقف مصر المبدئية التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه مباحثاته شهدت النقلة النوعية التى تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة المقبلة فى عدد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة النظيفة، التحول الرقمى، الزراعة، الرى، تصنيع اللقاحات، وضخ المزيد من الاستثمارات مع شركائنا في الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر إطارًا هامًا لتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ونقلة هائلة فى التنسيق المؤسسي فى مختلف القطاعات ودعم التعاون فى مجال الطاقة .

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