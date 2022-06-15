صراع بين الإسماعيلى ووادى دجلة وبتروجيت على أحمد شعبان موهبة بنى سويف

​دخلت أندية الإسماعيلى ووادى دجلة وبتروجيت فى سباق للفوز بصفقة أحمد شعبان لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى تليفونات بنى سويف (22سنة) بعد التألق الذى أظهره فى منافسات دورى القسم الثانى خلال الموسم الكروي المنقضي .



وكان أحمد شعبان قد خاض تجربة اللعب في الدوري الممتاز عبر بوابة المقاصة على سبيل الإعارة قبل عودته مرة اخرى لناديه ، وتلقى شعبان عدد من العروض من قبل أندية دوري القسم الثاني إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الممتاز .



ويبحث نادي الإسماعيلي عن ضم مجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أملا في عم صفوف قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد .