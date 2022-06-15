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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 337 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحى المراشدة

افتتاح محطة صرف صحى
افتتاح محطة صرف صحى المراشدة

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مشروع محطة وشبكات صرف صحى المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتنمية جميع القطاعات الخدمية فى قرى الريف المصرى.

رافقه خلالها المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، و النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، وإبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

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قال محافظ قنا ، إن الطاقة الاستيعابية لمشروع صرف صحى المراشدة بلغت ١٠ آلاف م٣/ يوم للمرحلة الأولى و تصل إلى ١٨ ألف م٣/ يوم للمرحلة الثانية لخدمة ٤٧ ألف نسمة بقريتي المراشدة والقلمينا، بتكلفة إجمالية بلغت ٣٣٧ مليون جنيه. 

وأضاف الداودى، بأن المشروع يتكون من محطتي رفع" محطة رفع رئيسية المراشدة - محطة رفع فرعية القلمينا" وشبكة انحدار قرية المراشدة أقطار مختلفة من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ مم بإجمالى اطوال ١٧.٣ كم وشبكة انحدار قرية القلمينا أقطار مختلفة من ٢٠٠ إلى ٦٠٠ مم بإجمالى اطوال ١٦.٨ كم ، بالإضافة إلى خط طرد من محطة رفع المراشدة الي محطة المعالجة قطر ٧١٠ مم بطول ٥.٨ كم وخط طرد من محطة رفع القلمينا حتي شبكة انحدار المراشدة قطر ٤٥٠ مم بطول ٤.٩ كم، فضلا عن خط السيب النهائي بطول ٢.٢٥ كم.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن محطة المعالجة الثلاثية للمشروع تقع علي مساحة ١٠ أفدنة و ستعمل بطاقة ١٠ آلاف م٣/يوم كمرحلة أولى تصل إلى ١٨⁸ ألف م٣/يوم كمرحلة ثانية، لافتاً إلى أن المحطة هى الأولى من نوعها في محافظة قنا، حيث تعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها لرى الأراضى الزراعية.

 

 

افتتاح محطة صرف صحى المراشدة
افتتاح محطة صرف صحى المراشدة
افتتاح محطة صرف صحى المراشدة
افتتاح محطة صرف صحى المراشدة
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