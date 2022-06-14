محافظ قنا يحضر زفاف فتاة من ذوى همم ويشهد على عقد قرانها

حضر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مراسم عقد قران فتاة من ذوى الهمم بإحدي القاعات بمدينة قنا، في إستجابة سريعة لدعوته بحضور حفل زفافها.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور عمر على موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأسرة العروسين.

قدم محافظ قنا ، التهنئة للعروسين، وحرص على أن يكون شاهدًا على عقد قران العروس، رقيه حمتو من ذوى الهمم ، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

و قدم أسرة العروسين، شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا علي هذه اللفتة الكريمة، كشاهداً على عقد قران العروسين، كما أبدت العروس سعادتها وفخرها بتشريف محافظ قنا لها.

يذكر ان الفتاة قدمت فى وقت سابق، طلب لمحافظ قنا، للحصول على شقة للزوجيه، وفى استجابة سريعة لطلبها، اعطى محافظ قنا تعليمات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بتوفير شقة سكنية بالإيجار، بالطرق القانونية و بسعر إيجارى مخفض، متمنياً لها أن يتمم الله عليها السعادة والفرحة وأن يبارك لها في حياتها الزوجية بسكنها الجديد.

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم

حفل زفاف فتاة ذوى همم