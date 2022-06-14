عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يحضر زفاف فتاة من ذوى همم ويشهد على عقد قرانها

حفل زفاف فتاة ذوى
حفل زفاف فتاة ذوى همم

حضر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مراسم عقد قران فتاة من ذوى الهمم بإحدي القاعات  بمدينة قنا، في إستجابة سريعة لدعوته بحضور حفل زفافها.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور عمر على موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأسرة العروسين.

الأنامل الذهبية.. العم سيد النحاس يحول مخلفات الصفيح إلى قطع فنية| شاهد

السجن المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة قتل شخص في قنا

ضبط صيدلي استولى على 20 مليون جنيه من 16 شخصا بقنا

مستريح جديد يستولي على 25 مليون جنيه من المواطنين في نجع حمادي

كلب يعقر ممرضة أثناء مشاركتها في حملة شلل الأطفال .. والمديرية تصرف مكافأة

الأنامل الذهبية.. العم سيد النحاس يحول مخلفات الصفيح إلى قطع فنية| شاهد

محافظ قنا يتلقى 500 شكوى من أبناء أبوتشت خلال اللقاء الجماهيرى

قدم محافظ قنا ، التهنئة للعروسين، وحرص على أن يكون شاهدًا على عقد قران العروس، رقيه حمتو من ذوى الهمم ، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

و قدم أسرة العروسين، شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا علي هذه اللفتة الكريمة، كشاهداً على عقد قران العروسين، كما أبدت العروس سعادتها وفخرها بتشريف محافظ قنا لها.

يذكر ان الفتاة قدمت فى وقت سابق، طلب لمحافظ قنا، للحصول على شقة للزوجيه، وفى استجابة سريعة لطلبها، اعطى محافظ قنا تعليمات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بتوفير شقة سكنية بالإيجار، بالطرق القانونية و بسعر إيجارى مخفض، متمنياً لها أن يتمم الله عليها السعادة والفرحة وأن يبارك لها في حياتها الزوجية بسكنها الجديد.

 

حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
حفل زفاف فتاة ذوى همم
قنا لفتة إنسانية العروسين حفل زفاف عقد قران ذوى الهمم محافظ قنا اخبار محافظة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

موضوعات متعلقة

عام حبس وغرامة نصف مليون جنيه لعامل ونجله تسببا فى مصرع شخص بقنا

92 محضرا.. بيطرى قنا يحقق المركز الثانى فى التفتيش على أسواق اللحوم

ترشيحاتنا

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

العملات الرقمية إلى أين؟.. التفاصيل الكاملة لتراجع الـ بتكوين وأسباب انهيارها

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

وسط تضخم تاريخي.. بايدن متفائل بشأن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين بأمريكا

أرقام كارثية.. أحمد موسى: 600 مليون جنيه فاتورة الفساد في اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ