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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: طلب مولدوفا الانضمام للاتحاد الأوروبي مشروع..ويجب دعم أوكرانيا حتى لا تتقدم روسيا

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا حتى لا تسعى روسيا للتقدم أكثر.

وأضاف:"علينا أن نواصل الدعم للدول التي تتأثر بشكل مباشر بالحرب على أوكرانيا ومن ضمنها مولدوفا".

وتابع ماكرون أن "رغبة مولدوفا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مشروعة".

وأكد الرئيس الفرنسي مامرون أنه "سيكون هناك جواب واضح لمولدوفا خلال القمة الأوروبية القادمة بشأن انضمامها للاتحاد".

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وواصل:"يجب أن نبذل الجهود من أجل وضع حد لتداعيات الحرب الروسية على سوق الغذاء العالمية".

واعتبر ماكرون أن "توسع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون الإجابة الوحيدة لعدم الاستقرار السياسي داخل القارة".

وأشار ماكرون إلى أن "واجبنا أن نساعد مولدوفا أن تبقى دولة ذات سيادة".

ماكرون مولدوفا الاتحاد الأوروبي روسيا الرئيس الفرنسي

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