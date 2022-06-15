شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي من لبنان

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها، بأحدث إطلالاتها من لبنان ، ونشرت صور جديدة عبرخاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هيفاء بلوك كاجوال أنيق أبرز جمالها، حيث ارتدت بنطال جينز و بلوزة سوداء مشجرة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج" ضمن ألبومها الغنائى الجديد ،الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما.