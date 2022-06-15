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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي من لبنان

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها، بأحدث إطلالاتها من لبنان ، ونشرت صور جديدة عبرخاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت هيفاء بلوك كاجوال أنيق أبرز جمالها، حيث ارتدت بنطال جينز و بلوزة سوداء مشجرة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بالكاجوال الأنيق.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

هيفاء وهبى تستعد لطرح أغنية قاعدة وبتفرج

وتستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج" ضمن ألبومها الغنائى الجديد ،الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

 

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما.

 

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