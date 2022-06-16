أحلى من الجاهز.. طريقة عمل سينابون في المنزل

سينابون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات فهي مختلفة و غير تقليدية عن غيرها من الحلويات الأخري.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سينابون في المنزل بمذاق لا يقاوم.



مقادير عجينة السينابون



5 كوب دقيق

3 بيضات

ثلاث أرباع كوب زبده سايحة

ثلاث أرباع كوب سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب لبن دافئ

ملعقة صغيرة ملح

حشوة السينابون

كوب ونصف سكر بني

نصف كوب عين جمل مجروش

ربع كوب قرفة

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

كوب زبدة طريه

صوص السينابون الأبيض

كوب جبنة كريمي

نصف كوب زبدة طرية

كوب سكر بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

للتقديم

عين جمل

طريقة تحضير سينابون

المرحله الاولي:

نقوم بتنشيط الخميره في الحليب الدافئ والسكر ونقلب حتي تختفي الخميره بعدها نصيف الزبده الذائبه ونقلب ونتركها تنشط وتكون رغاوي.

المرحله الثانيه:

في بوله نخفق البيض جيدا

المرحلة الثالثة:

في العجان نضع الدقيق والملح ونقلبهم حتي يختلط الملح بالدقيق ويضاف البيض وخليط اللبن والخميره والسكر ونبدأ نعجن بالخطاف من 10 : 12 دقيقة حتي تتجمع العجينه , في بولة مرشوشه دقيق نضع العجينة ونغطيها ببلاستيك او فوطه مبلوله نتركها تخمر 4 ساعات على الاقل إلي ليله كامله بعد التخمير نأخد العجينة ونفردها ونرش دقيق علي سطح الرخامه ونفرد العجينه بالنشابه من النص الي الخارج وبعد فردها على شكل مستطيل كبير نبدأ توزيع قطع زبده علي العجينه , ونرش الحشوه علي العجينه ونضغط بالنشابه علي الحشوه ونبدأ نلف العجينه رول ونبتدي نقطع الرول قطع متساويه ونرصها علي صينيه الخبز ونلفها بالبلاستيك ونتركها تختمر مره اخري وندخلها الفرن علي درجة 220 الي 250 ونتركه يستوي ويكتسب اللون الذهبي وبعد خروجه من الفرن مباشرة نغطيه بفوطه بعدها نبتدي نرص وحدات السينابون وهو دافئ ونضع عليه الصوص الابيض بمعلقه وعليه صوص الشيكولاته وصوص الكراميل

صوص السينابون الابيض

طريقة التحضير:

في بوله نضع الجبنة الكريمي للحلويات (بريما ) والزبده ويكونوا في درجة حرارة الغرفه ونضربهم بمضرب البيض الكهربائي وبعد الضرب نضيف الفانيليا والسكر البودره ومعلقه كبيره لبن ونكمل ضرب حتي نحصل علي قوام كريمي وناعم.

لعمل صوص الكراميل:

صوص الكراميل 2 كوب سكر يتحطه على النار مع نص كوب ماء وأول ما يبقوا كراميل تضيفي نص كوب كريمة وربع كوب زبدة باردة ولما يتشال من على النار ضيفي شوية فانيليا.

لعمل الحشوه:

في بولة نضع جميع المكونات الجافة السكر والقرفه وعين الجمل المجروش ورشة قرنفل مطحون ورشة جوزة الطيب ونخط المكونات مع بعض بحتة زبدة ضغيرة علشان تساعد على تماسك المكونات مع بعض.

