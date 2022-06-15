أجهزة غش.. منع دخول الموبايل والسماعات في لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الالتزام في امتحانات الثانوية العامة 2022 بكافة ضوابط الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم، لن يتم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بأي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، حرصا على إجراءات مكافحة الغش.

وكان عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بـ امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 يبلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022: التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الثلاثاء 21 يونيو 2022: الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الأحد 26 يونيو 2022: اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 28 يونيو 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا.

الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 5 يوليو 2022: الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

الخميس 7 يوليو 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022.

الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا.

الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا.