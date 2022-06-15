عالم: مليون و560 ألف منزل لديها خلايا ضوئية لتوليد الكهرباء بألمانيا

قال المهندس إبراهيم سمك عالم الطاقة المصري، إنه فى ألمانيا تم البدء بعمل قانون الطاقة، والذى تسبب فى راحة الجميع سواء الأهالى والحكومة، وكشف أن هناك مليونا و560 ألف منزل لديها خلايا ضوئية فوق المنازل لتوليد الكهرباء.

وأضاف عالم الطاقة المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن قانون الطاقة، وأن المانيا بها قانون مميز بشأن الطاقة ومن الممكن أن يتم النظر له، وأن يتم مناقشته فى مصر.

ولفت إلى أن القانون فى ألمانيا يمنع بناء أى منزل بدون أن يقوم صاحبه بعمل خلايا طاقة شمسية فوق المنزل.