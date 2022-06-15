أحمد رفعت: القيادة السياسية حريصة على دعم القوات البحرية لتعزيز مشروعات الغاز

الطاقة مع المياه هى عماد الحياة

قال الكاتب الصحفى أحمد رفعت، إن الطاقة مع المياه هى عماد الحياة، موضحًا أن الجميع تأثر بارتفاع سعر الوقود الخام.



أشاد أحمد رفعت، بالاتفاقيات التي توصل إليها منتدى غاز شرق المتوسط بشأن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال رفعت خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على امتلاك مصر للميسترال وهي قطعة بحرية تتميز بقدرات فائقة، فضلا عن جهود تنمية الساحل الشمالي على مدار السنوات الماضية»، مضيفا «مشروعات الطرق تساهم في تقليل نسب التلوث والحفاظ على الطاقة، إضافة إلى تسهيل عمليات نقل الغذاء».



وأضاف المحلل السياسي «دائما ما يكون لدى متخذي القرار حسابات أشمل وأوسع، ولهذا جاءت خطوة ترسيم الحدود البحرية، بالتزامن مع تعزيز القوات البحرية، وتنمية الساحل الشمالي».



