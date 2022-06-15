الشرطة العراقي يمدد تعاقده مع مؤمن سليمان لموسم جديد

أعلن نادي الشرطة العراقي، برئاسة عدي الربيعي تمديد تعاقد مؤمن سليمان وجهازه المعاون لموسم جديد.

وقاد مؤمن سليمان نادي الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وكان مؤمن سليمان قد قاد نادي الشرطة خلال الموسم الحالي في 35 مباراة، حيث فاز في 27 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات بمسابقة الدوري.

واختتم الشرطة مسابقة الدوري العراقي برصيد 86 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن نظيره الطلبة أقرب منافسيه.

مؤمن سليمان تولى تدريب الشرطة بداية الموسم المنقضي وسبق له العمل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.