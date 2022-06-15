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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشرطة العراقي يمدد تعاقده مع مؤمن سليمان لموسم جديد

صدى البلد

أعلن نادي الشرطة العراقي، برئاسة عدي الربيعي تمديد تعاقد مؤمن سليمان وجهازه المعاون لموسم جديد.

وقاد مؤمن سليمان نادي الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وكان مؤمن سليمان قد قاد نادي الشرطة خلال الموسم الحالي في 35 مباراة، حيث فاز في 27 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات بمسابقة الدوري.

واختتم الشرطة مسابقة الدوري العراقي برصيد 86 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن نظيره الطلبة أقرب منافسيه.

مؤمن سليمان تولى تدريب الشرطة بداية الموسم المنقضي وسبق له العمل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

مؤمن سليمان الشرطة العراقي الدوري العراقي أخبار الرياضة اخبار محلية

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