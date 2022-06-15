أنظمة هاربون ومدافع هاوتزر.. البنتاجون تعلن تفاصيل حزمة المليار دولار لمساعدة أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن تفاصيل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جيه تود بريسيلي، في بيان: “التزمت الولايات المتحدة الآن بحوالي 6.3 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك حوالي 5.6 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير”.

وسترسل الولايات المتحدة، ضمن حزمة بقيمة 350 مليون دولار، 18 مدفع هاوتزر بمركبات تكتيكية لسحبها، و 36000 طلقة من عيار 155 ملم لمدافع الهاوتزر، بالإضافة إلى قطع غيار ومعدات أخرى للمدفعية.

وتشمل الحزمة أيضًا ذخيرة لراجمات الصواريخ “هيمارس”.

وكجزء من حزمة بقيمة 650 مليون دولار في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، سترسل الولايات المتحدة نظامي دفاع ساحلي “هاربون”، بالإضافة إلى آلاف “أجهزة اللاسلكي الآمنة” وآلاف من أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الرؤية الأخرى.

وتتضمن حزمة المساعدة الأمنية الأوكرانية أيضًا تمويلًا للتدريب والصيانة والإدامة والنقل والتكاليف الإدارية.

وكشف البنتاجون عن التفصيل الكاملة لما هو موجود في الحزمة، حيث تشمل حزمة المساعدات العسكرية:

18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم

36000 طلقة عيار 155 ملم

18 مركبة تكتيكية لسحب مدافع هاوتزر عيار 155 ملم

ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ

أربع مركبات تكتيكية لاستعادة المعدات

قطع غيار ومعدات أخرى

كما ستزود الولايات المتحدة، وزارة الدفاع أوكرانيا بما يلي: