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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أنظمة هاربون ومدافع هاوتزر.. البنتاجون تعلن تفاصيل حزمة المليار دولار لمساعدة أوكرانيا

البنتاجون تعلن تفاصيل
البنتاجون تعلن تفاصيل حزمة المليار دولار لمساعدة أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن تفاصيل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جيه تود بريسيلي، في بيان: “التزمت الولايات المتحدة الآن بحوالي 6.3 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك حوالي 5.6 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير”.

وسترسل الولايات المتحدة، ضمن حزمة بقيمة 350 مليون دولار، 18 مدفع هاوتزر بمركبات تكتيكية لسحبها، و 36000 طلقة من عيار 155 ملم لمدافع الهاوتزر، بالإضافة إلى قطع غيار ومعدات أخرى للمدفعية.

وتشمل الحزمة أيضًا ذخيرة لراجمات الصواريخ “هيمارس”.

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وكجزء من حزمة بقيمة 650 مليون دولار في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، سترسل الولايات المتحدة نظامي دفاع ساحلي “هاربون”، بالإضافة إلى آلاف “أجهزة اللاسلكي الآمنة” وآلاف من أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الرؤية الأخرى.

وتتضمن حزمة المساعدة الأمنية الأوكرانية أيضًا تمويلًا للتدريب والصيانة والإدامة والنقل والتكاليف الإدارية.

وكشف البنتاجون عن التفصيل الكاملة لما هو موجود في الحزمة، حيث تشمل حزمة المساعدات العسكرية:

  • 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم
  • 36000 طلقة عيار 155 ملم
  • 18 مركبة تكتيكية لسحب مدافع هاوتزر عيار 155 ملم
  • ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ
  • أربع مركبات تكتيكية لاستعادة المعدات
  • قطع غيار ومعدات أخرى

كما ستزود الولايات المتحدة، وزارة الدفاع أوكرانيا بما يلي:

  • اثنان من أنظمة هاربون للدفاع الساحلي
  • الآلاف من أجهزة اللاسلكي الآمنة
  • الآلاف من من أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الرؤية الأخرى
  • تمويل تكاليف التدريب والصيانة والإدامة والنقل والتكاليف الإدارية
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