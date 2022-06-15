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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء،  أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994.

وكان من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، حيث تكافح أمريكا لكبح جماح التضخم المرتفع.

وتتصرف البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة لمحاولة تهدئة ارتفاع التضخم، حتى مع تعرض دولها لخطر الركود بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو، وهي أول زيادة له في 11 سنة.

وقد يعلن عن زيادة أكبر في سبتمبر إذا استمرت المستويات المرتفعة للتضخم. 

وتعمل الجهود العالمية لتشديد الائتمان على تصعيد مخاطر حدوث انكماش حاد في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى. 

وحذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من خطر “التضخم المصحوب بالركود”، في جميع أنحاء العالم.

وبحلول نهاية عام 2022، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق من 3.25٪ إلى 3.5٪، حسب تقديرات بعض الاقتصاديين ، أعلى مما كان متوقعًا قبل أسابيع قليلة فقط.

وعند هذا المستوى، من المحتمل أن يكون السعر أعلى بكثير من “المحايد”، ما يعني أنه عند مستوى من شأنه أن يبطئ النمو.

البنك المركزي الولايات المتحدة البنك الدولي

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