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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للحضارة ينظم ورشتي عمل للأطفال عن الفخار المصري والوحدات الزخرفية

صورة من الورشة
صورة من الورشة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشتي عمل للأطفال عن الفخار المصري والوحدات الزخرفية التراثية .. الورشة الأولى تحت عنوان "الرسم على الفخار" قام فيها الأطفال بتصوير أفكارهم عن أهم العناصر الزخرفية المستلهمة من الأرض المصرية و قامت بالتدريب هناء عنتر فنانة تشكيليه ، الورشة الثانية تحت عنوان "الأمفورا" عن الزخارف اليونانية والرومانية ومسمياتها وأشكالها.

ونفذت الورشة للأطفال فى المرحلة العمرية من ٩ إلى ١٢ سنة وقامت بتنفيذ الورشة الأستاذة هبه عبد القادر أخصائي فنون أول بالمتحف والتي قامت بتعليم الأطفال أشكال الزخارف الهندسية وتنفيذها على نموذج معد الأمفورا من الكرتون تمهيدا لتنفيذها على أواني ومجسمات الفخار نفسه.

وصرحت عزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف أن هذه الورش جائت لإحياء فكرة الإبداع الحر للأطفال بعد ترسيخ النماذج الفنية المختلفة للحضارات.

وأضافت عزة أن هذه الورش هي بمثابة ورش استكشافية واستنتاجية تعزز وتنمى القدرات الفكرية لدى الأطفال.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية على أهمية مواصلة هذه الورش الفنية التثقيفية لجذب انتباه الأطفال والنشئ بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية وتوعيتهم بالموضوعات الأثرية والتاريخية والثقافية مما يجعل التعلم فى المتحف مرتبط بالمتعة والترفيه.

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المتحف القومي للحضارة

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