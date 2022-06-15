الشباب والرياضة : إعلان نتيجة التحقيقات في ملفات اتحاد الكرة غدًا

أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، انتهاء عمل لجنة وزارة الشباب بشأن خطاب نهائي أفريقيا وإعلان النتيجة غدا الخميس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اللجنة اطلعت على كافة الملفات داخل النادي الأهلي واتحاد الكرة وفحصت جيدا كل الملفات الإدارية والمالية، مؤكدا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة منتخب من جمعية عمومية.

وتابع أنه إذا وجدت مخالفات سيتم إحالتها إلى المحكمة الرياضية، بينما أي مخالفات مالية داخل اتحاد الكرة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الوزير سيعلن نتيجة تحقيقات اللجنة المشكلة في أزمة نهائي أفريقيا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الشباب، أن اللجنة اطلعت على كل الملفات المالية والإدارية منذ 2019 وقت رئاسة المهندس هاني أبو ريدة اتحاد الكرة وحتى جمال علام.



