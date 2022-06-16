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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمساح ضخم يشارك رجال شرطة بأمريكا في مطاردة كبيرة

صدى البلد

أصيب رجال الشرطة بصدمة شديدة  بعد أن أدركوا أن بصحبتهم راكب غريب في سيارتهم خلال مطاردة عالية السرعة وهو تمساح حي يُدعى كارين.

قام مكتب شرطة مقاطعة ليك بهذا الاكتشاف الغريب بعد أن حاول ضابط إقناع سائق مركبة سريعة الحركة بالتوقف في ميتشجان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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لكن الرجل حاول التهرب من الشرطة مما أدى إلى مطاردة قصيرة بمساعدة أفراد تطبيق القانون التابعين لإدارة الموارد الطبيعية في ميتشجان (DNR).

واعتقل السائق بعد أن انتهت المطاردة الفوضوية بوقوعه بين شجرتين وعُثر على تمساح جالس داخل السيارة.


وقالت الإدارة على فيسبوك إن" الراكب كارين التمساح حاولت الفرار من مكان الحادث لكنها احتجزت بعد مشاجرة قصيرة، ولا تواجه أي اتهامات في الوقت الحالي".

وأضافت الإدارة:"نعتقد أنها كانت مشاركة غير راغبة خلال الحادث ، ولا نعتقد أنها كانت تسيطر على السيارة"،  ومنذ ذلك الحين ، تم التعرف على السائق على أنه رجل يبلغ من العمر 40 عامًا ، ولديه أوامر متعددة من ولاية قضائية أخرى.

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أكدت السلطات أنه تم اعتقاله ويواجه الآن عدة تهم، من المثير للدهشة أن كارين ليست الزاحف الوحيد الذي خاض مؤخرًا نزاعًا مع القانون ، حيث تم استدعاء العمدة في تكساس إلى تمساح يتجول في الصحراء.

شوهد المخلوق وهو يتسكع حول منزل متنقل ومنتزه RV في مكان غير معتاد وتم احتجازه.

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