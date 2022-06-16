الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.. والحكومة تستقبل مقترحات المستثمرين

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ؛ استثمرت الدولة في تطوير البنية التحتية في الطرق والكباري و ازدواج قناة السويس لكن تسويق هذه المشاريع للاستثمار الجيد لم يحدث بالشكل المقبول .

أضاف علاء عز خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي في برنامج من مصر ؛ أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية التواصل مع المستثمرين الأجانب في جميع أنحاء العالم وتم التواصل مع غرف الصناعات في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية في دول الخليج .

أوضح الأمين العام اﻹتحاد للغرف التجارية ؛ أن تجارة الجملة يقع على عاتق الدولة فهي التي تقوم بتخزين الأقماح في الصوامع ؛ بالإضافة إلى مخازن السلع الإستراتيجية التي تقوم الدولة لتخزينها علاوي على صهاريج زيت الطعام أو صهاريج المواد البترولية فهذه الأنشطة ليست اقتصادية ربحية وإنما تقع على عاتق الدولة للتسيير على المستثمرين سواء داخل الدولة أو خارجها .

أشار عز أن تم التواصل مع أكثر من 4,000 شركة عالمية وعربية وحوالي 3,000 غرفة تجارية واتحاد ومنظمات أعمال على مستوى العالم وتم إبلاغهم بأن يكون الرد في فرصة إستثمار بمصر في خلال شهر ليس أكثر .

وتابع أن التجارة تحتاج قرارات فورية ولكن الدولة مكبلة بعدة لوائح وإجراءات ؛ ولكن في القطاع الخاص الفرصة تمر في ثانيه ؛ مضيفا أن هناك آليات كثيرة لإدراج القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة أما في حال عندما يكون هناك مشاريع فاشلة بالنسبة للدولة في التفكير في الخصخصة هو أكبر ربح وهو بيع الأصول.