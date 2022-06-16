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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتشكيل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء .، الذي جاء كالتالى :

 يشكل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من ..

مهندس / مدحت عويس فودة خلف رئيساً وعضواً منتدباً

مهندس / جمال عبد الرحيم قاسم عضواً

مهندس / صلاح عزت إسماعيل عضواً

مهندس / عمرو اسماعیل مهدی عضواً

محاسب / أحمد عبد المتعال محمد الخراشي عضواً

محاسب / على حظ فخري علي عضواً

مهندس / علي عبد الله سرحان عضواً

السيد / أحمد محمد شافعي يوسف عضواً ممثلا عن العاملين

وكانت وزير الكهرباء  والطاقة المتجددة قد أعلن  عن التشكيل الجديد لرؤساء شركات توزيع الكهرباء، وبعضهم احتفظوا بمناصبهم وآخرون انتقلوا إلى شركات أخرى .
حيث استمر المهندس حسام عفيفي في رئاسة مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بينما تولي المهندس سامي أبو وردة رئاسة مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم تعيين المهندس محمد عبد الحكم في رئاسة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وجاء قرار وزير الكهرباء، باستمرار المهندس رأفت شمعة في رئاسة مجلس إدارة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء،  واستمر محمد عسل في رئاسة مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وتولى المهندس حسن البيلي رئاسة مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بينما تولي المهندس طارق عبد الشافي رئاسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وتم تعيين المهندس أحمد صدقي لرئاسة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتولي المهندس مدحت فودة رئاسة مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،

 

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Screenshot_2022-06-16-09-39-52-84_2dff0e110cbb5dcf452c3609775e0d0f
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