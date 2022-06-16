50 ألف كيلو لحوم أضاحى و60 عجلا للأسر الأكثر احتياجًا بقرى الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية استكمال نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الدقهلية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعية الأورمان، بتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى و60 عجلا بلديا ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن المديرية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان، الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأفاد شعبان بأن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالدقهلية وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الدقهلية من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 50 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الدقهلية، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.