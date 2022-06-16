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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الأردني بالقاهرة يبحث مع نظرائه للدول الأجنبية العلاقات الثنائية

صدى البلد

 عقد السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، عددا من اللقاءات مع نظرائه من سفراء دول أجنبية في القاهرة. 
 

وبحث السفير العضايلة، في لقاءات منفصلة على مدار الأسبوع الحالي، مع سفيرة النرويج هيلدا كليمتسدال وسفير مالطا اروبيرتو باتش وسفير بوركينا فاسو ألاسان مونيه وسفيرة سلوفينيا اماتيجا بريفولسيك وسفيرة كولومبيا أنّا ميلينا مونوز دى جافيريا، العلاقات بين الأردن وهذه الدول. 
 

وأكد السفير الأردني أن هذه اللقاءات عكست الحرص المتبادل بينه وبين نظرائه السفراء على تطوير التعاون بين الأردن وهذه الدول الصديقة في العديد من المجالات.

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