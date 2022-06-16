انطلاق اليوم الأول لاختبارات الناشئين بالأهلي

انطلقت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس بملاعب أكاديمية الأهلي، بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بحضور خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، والكابتن شطة مدير الأكاديمية.

بدأت الاختبارات في تمام السابعة صباحًا وسط إقبال كثيف من المتقدمين، وذلك تحت إشراف مجموعة من مدربي فرق القطاع والأكاديمية والأجهزة الإدارية والطبية، وأقيمت اليوم الاختبارات الخاصة بمواليد ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و٢٠١٥.

وحرص مدربو القطاع على متابعة الاختبارات بتركيز كبير؛ لانتقاء واختيار المواهب المميزة من بين اللاعبين، كما تواجد أعضاء الجهاز الطبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى لعلاج أي إصابات يتعرض لها المتقدمون للاختبارات.

وقام أفراد الجهاز الإداري وأفراد أمن النادي بتنظيم عملية دخول المتقدمين للاختبارات لأرض الملعب، وكذلك الاهتمام وإرشاد أولياء الأمور خارج الملعب لمتابعة أبنائهم أثناء خوض الاختبارات.

وتستمر الاختبارات غدًا الجمعة لنفس المراحل السنية، على أن تبدأ يوم السبت الاختبارات الخاصة بمواليد ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢.