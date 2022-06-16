عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق اليوم الأول لاختبارات الناشئين بالأهلي

صدى البلد

انطلقت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس بملاعب أكاديمية الأهلي، بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بحضور خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، والكابتن شطة مدير الأكاديمية.
بدأت الاختبارات في تمام السابعة صباحًا وسط إقبال كثيف من المتقدمين، وذلك تحت إشراف مجموعة من مدربي فرق القطاع والأكاديمية والأجهزة الإدارية والطبية، وأقيمت اليوم الاختبارات الخاصة بمواليد ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و٢٠١٥.
وحرص مدربو القطاع على متابعة الاختبارات بتركيز كبير؛ لانتقاء واختيار المواهب المميزة من بين اللاعبين، كما تواجد أعضاء الجهاز الطبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى لعلاج أي إصابات يتعرض لها المتقدمون للاختبارات.
وقام أفراد الجهاز الإداري وأفراد أمن النادي بتنظيم عملية دخول المتقدمين للاختبارات لأرض الملعب، وكذلك الاهتمام وإرشاد أولياء الأمور خارج الملعب لمتابعة أبنائهم أثناء خوض الاختبارات.
وتستمر الاختبارات غدًا الجمعة لنفس المراحل السنية، على أن تبدأ يوم السبت الاختبارات الخاصة بمواليد ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢.

 

اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بالنادي الأهلي خالد بيبو ملاعب أكاديمية الأهلي فرق القطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

غير صحيحة.. الداخلية ترد على ادعاءات الفنانة بدرية طلبة بخطف ابنة شقيقها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

حركات استعراضية.. الداخلية تضبط النقاش صاحب واقعة الغناء داخل مسجد

ترشيحاتنا

منتخب الخماسي الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي كأس العالم في تركيا

لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

أصلها مصري وتضم أنواعا مختلفة.. قصة أول حديقة حيوان في العالم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 يونيو 2022

تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون مجمع إسالة الغاز بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ