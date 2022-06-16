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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان تكرم طالبة البيوتكنولوجي للفوز مع الأهلي بكأس الكرة الطائرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كرمت كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، الطالبة مى محمود فؤاد بالمستوى الأول بيوتكنولوجى، للفوز بكأس مصر للكرة الطائرة مع الفريق الذهبى بالنادى الاهلى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا الليثى منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (البيوتكنولوجى)، ود. ايهاب عبد الرؤف المرشد الأكاديمي.

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وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، أن الكلية حريصة علي مشاركة طلابها في الأنشطة المختلفة والمشاركة بشتى المسابقات والأنشطة الطلابية والرياضية لاستثمار طاقات الشباب، مما يكون له مردودًا ايجابيًا على شخصية الطالب، وإعداد جيل متميز ومؤهل لقيادة المجتمع نحو التنمية.


وأضاف إن التميز الرياضي يشكل شخصية الطلاب ويعمل علي تنمية الروح الرياضية للطالب الجامعي بناءا على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب الجامعي، مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم الشباب وتسخير الامكانيات لهم، بما يعزز الوعي الوطني وانتماء الطلاب للوطن، لكونهم هم قادة المستقبل وأمل الوطن.

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