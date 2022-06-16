عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعتبر زيارة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى أوكرانيا غير مجدية

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية".

جاء ذلك في تغريدة لمدفيديف على صفحته في موقع "تويتر"، حيث أشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون زيارة كييف"، إلا أن الفائدة من تلك الزيارات هي صفر. وتابع مدفيديف أن القادة الأوروبيين مرة أخرى سيعدون كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والإمداد بمدافع هاوتزر قديمة، ثم بعض الفودكا فقطار العودة إلى الوطن، كما حدث منذ مئة عام. وكل شيء على ما يرام، لكن ذلك لا يقرّب أوكرانيا قيد أنملة إلى السلام، بينما عقارب الساعة تتحرك.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قد وصلوا في وقت سابق بالقطار إلى كييف، ومن المقرر كذلك أن يجتمعوا بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

المستشار الألماني يعلن من مدينة كييف عن مساعدة أوكرانيا

الكرملين: سبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عدم استماع واشنطن لمخاوف موسكو

أوكرانيا روسيا فرنسا المانيا إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

اتعلموا من الأهلي.. شوبير يهاجم الزمالك لعدم التوصل لاتفاق مع طارق حامد

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: لاعبو الأهلي كانوا فايقين ومبسوطين بعد رحيل موسيماني

وزير الزراعة يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

القومي للمرأة يشكر شيخ الأزهر لتكليفه ريهام سلامة كمديرة لمرصد مكافحة التطرف

الكرواتي ألين هورفات على رادار الدوري المصري |خاص

التنمية المحلية:تنفيذ 4219 مشروعا باستثمارات350 مليار جنيه في الصعيد

بمقدار 170 جنيهًا للطن.. تراجع أسعار الذرة المستوردة بجميع أنواعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

فيديو

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ