المستشار الألماني يعلن من مدينة كييف عن مساعدة أوكرانيا

أكد المستشار الألماني، اولاف شولتز، اليوم الخميس، على مساعدة أوكرانيا طالما استلزم الأمر.

وجاء ذلك خلال حديثه للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، برفقة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي.

ووصل الزعماء الأوروبيين الثلاثة، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية مستقلين قطارا خاصا من بولندا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية والألمانية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيقابل نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم في كييف، مضيفا: "نحن في لحظة حاسمة".

وقال الرئيس الفرنسي إن لقائه بنظيره الأوكراني سيكون بمثابة رسالة "تضامن أوروبي موحد" مع كييف.

قال ماكرون إنه سينقل رسالة "التضامن الأوروبي" إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واستغرقت أسابيع للتنظيم مع رؤساء الدول الذين يتطلعون إلى التغلب على الانتقادات داخل أوكرانيا بشأن ردهم على الحرب.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يعتزمون السفر إلى كييف في 16 يونيو لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وانتقدت كييف فرنسا وألمانيا وبدرجة أقل إيطاليا بسبب التقاعس في دعم أوكرانيا، متهمة إياهم بالتباطؤ في تسليم الأسلحة.