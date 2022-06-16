تداول 5976 طن بضائع عامة ومتنوعة و 340 شاحنة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5976 طن بضائع عامة متنوعة و 340 شاحنة و 90 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.



وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3817 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 172 شاحنة ، 63 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2159 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 168 شاحنة ، 27 ملاكي .



حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية باجمالي 63 شاحنة بحمولة 1495 طن بضائع عامة ومتنوعة 16 ملاكي و 19 شاحنة فارغة و السفينة عمان باجمالي 20 شاحنة بحمولة 170 طن بضائع عامة ومتنوعة 2 ملاكي و 10 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 110 شاحنة بحمولة 2728 طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 ملاكي



واستقبل ميناء نويبع العبارة بريدج والعبارة سيناء باجمالي 22 شاحنة بحمولة 494 طن بضائع عامة و 9 ملاكي و 34شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة بريدج والعبارة سيناء باجمالي 62 شاحنة بحمولة 1089 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .



وغادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة بعدد 60 سيارة ملاكي .

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 840 راكب بموانيها