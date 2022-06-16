عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 5976 طن بضائع عامة ومتنوعة و 340 شاحنة بمواني البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5976 طن بضائع عامة متنوعة و 340 شاحنة و 90 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

  
وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3817 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 172 شاحنة ، 63 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2159 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 168 شاحنة  ، 27 ملاكي .


حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية باجمالي 63 شاحنة بحمولة 1495 طن بضائع عامة ومتنوعة 16 ملاكي و 19 شاحنة فارغة  و السفينة عمان باجمالي 20 شاحنة بحمولة 170 طن بضائع عامة ومتنوعة 2 ملاكي و 10 شاحنة فارغة  كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 110 شاحنة بحمولة 2728 طن بضائع عامة ومتنوعة و  2 ملاكي 


واستقبل ميناء نويبع العبارة بريدج والعبارة سيناء  باجمالي 22 شاحنة بحمولة 494 طن بضائع عامة و 9 ملاكي و 34شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة بريدج والعبارة سيناء  باجمالي 62 شاحنة بحمولة 1089 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .


وغادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس  متجهة الي جدة  بعدد 60 سيارة ملاكي .
وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 840 راكب بموانيها

ميناء الصادرات عمان بضائع مالي ميناء سفاجا إني سيارة اجا سفينة نويبع جمال البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

اتعلموا من الأهلي.. شوبير يهاجم الزمالك لعدم التوصل لاتفاق مع طارق حامد

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: لاعبو الأهلي كانوا فايقين ومبسوطين بعد رحيل موسيماني

وزير الزراعة يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

القومي للمرأة يشكر شيخ الأزهر لتكليفه ريهام سلامة كمديرة لمرصد مكافحة التطرف

الكرواتي ألين هورفات على رادار الدوري المصري |خاص

التنمية المحلية:تنفيذ 4219 مشروعا باستثمارات350 مليار جنيه في الصعيد

بمقدار 170 جنيهًا للطن.. تراجع أسعار الذرة المستوردة بجميع أنواعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

فيديو

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ