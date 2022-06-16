أصغر سيارة من ستروين.. آمي my buggy تدخل مرحلة الإنتاج التجاري

أدخلت "سيتروين" الفرنسية مفهومها "آمي" الذي قدمته لأول مرة العام الماضي، إلى مرحلة الإنتاج التجاري المحدود حيث من المقرر بناء 50 نسخة فقط يتم بيعها أونلاين عبر الإنترنت، بدءًا من 21 يونيو.

سيتروين آمي

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، يتميز الإصدار الإنتاجي من "سيتروين آمي" بشاسيه أخضر داكن مع بعض الإضافات الصفراء الزاهية وعجلات فولاذية برونزية اللون مع غطاء أسود للإطارات، بدلاً من الجوانب المفتوحة للمفهوم ، يحتوي هذا البديل على أبواب على شكل أنابيب أو مواسير معدنية، كما تأتي بسقف رمادي داكن جزء منه مصنوع من القماش يمكن للمالكين فتحه.

سيتروين آمي

مقارنةً بـ إصدار Ami القياسي ، يتمتع هذا الإصدار بمظهر أكثر صلابة بفضل تعزيزات على المصد الأمامي والخلفي والتشطيبات السوداء على أقواس العجلات والعتبات الجانبية مع إطارات مقاس 14 بوصة، مع وجود سبويلر في الجزء الخلفي من السقف.

سيتروين آمي

بالنسبة للمقصورة الداخلية بها مقاعد سوداء مع درزات صفراء، أماكن التخزين على لوحة القيادة تأتي باللون الأصفر. يأتي هذا الطراز مع لوحة مكتوب عليها "My Ami Buggy Ultra Special Edition Limited Edition" أي أنها طراز محدود وحصري من آمي، متبوعة برقم سلسلة الإنتاج من أصل 50 وحدة.

سيتروين آمي

تبلغ التكلفة الأساسية لسيارة سيتروين آمي 9،790 يورو. سيحصل 50 شخصًا على السيارة عن طريق التوصيل إلى المنازل بدءا من 8 أغسطس.

تحتوي Ami على محرك كهربائي بقوة 8 حصان (6 كيلووات) وبطارية بجهد 5.5 كيلو واط ساعة. تبلغ السرعة القصوى 28 ميلاً في الساعة (45 كيلومترًا في الساعة).مع نطاق تشغيل يصل إلى 43.5 ميلاً لكل شحنة، تعني السرعة المنخفضة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في فرنسا يمكنهم بشكل قانوني قيادة السيارة الكهربائية الصغيرة.

بالإضافة إلى هذه النسخة من آمي التي تتميز بمظهر أكثر قوة، عرضت Citroen أيضًا نسخة تحمل لتحميل البضائع من طراز Ami ، هناك أيضًا نموذج أوبل Rocks-E ، وهي نفس السيارة لكن بشارة مختلفة، وبحسب معلومات من داخل شركة "ستيلانتس" المالكة لكل هذه العلامات التجارية سواء أوبل أو سيتروين، ستحصل "فيات" أيضا على سيارة مشابهة لـ آمي في وقت لاحق.