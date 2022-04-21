سيتروين توقف إنتاج جراند C4 space tourer يوليو القادم

التغيير الكبير الذي حدث في أذواق العملاء في القارة الأوروبية أجبر مصنعي السيارات على التخلي عن بعض منتجاتهم التي كانت فيما مضى من الأكثر مبيعا وشعبية، وأوضح مثال على ذلك سيارات الـ MPV التي فقدت بريقها لدى المشتري الأوروبي الذي أصبح يفضل شراء سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض بدلا منها، لتلحق بسيارات السيدان التي لسنوات وهي تعاني من ركود مذهل في المبيعات خاصة في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

سيتروين جراند C4 سبيس تورر

بعد أن استحوذت سيارات الدفع الرباعي على زمام الأمور وتربعت على عرش السيارات الأكثر شعبية وطلبا، اضطرت شركة "سيتروين"، التابعة للشركة الأم "ستيلانتس" أن توقف إنتاج "سيتروين جراند C4 سبيس تورر" الـ MPV بعد ما يقرب من تواجدها بالأسواق الأوروبية لأكثر من 30 عامًا .

أعلنت "سيتروين" بشكل رسمي توقف إنتاج سيتروين جراند C4 في بداية شهر يوليو القادم. تبيع Citroën الميني فان منذ عام 1994 مع تقديمها لطراز سيتروين Evasion وإعطائها عملية فيس ليفت خاص بمنتصف دورة حياتها في عام 1998 واستمرت في السوق حتى عام 2002 ، وحققت ما مجموعه أكثر من 120 ألف عملية بيع.

سيتروين جراند C4 سبيس تورر

بعدها طرحت الشركة ميني فان ستروين C8 الأكبر في عام 2002 لتستمر في الاسواق 12 عامًا كاملة قبل أن تنتهي في يونيو 2014 بعد بيع 150 ألف نسخة. بعدها جاءت الأنجح على الإطلاق وهي Xsara Picasso هي التي جعلت قطاع MPV يزدهر بشدة وينمو، حيث تم بيع ما لا يقل عن 180 ألف مركبة، احتفظت شركة صناعة السيارات الفرنسية بهذا الطراز في محفظتها حتى عام 2012 ، وتمكنت من بيع 1.76 مليون في المجموع.

سيتروين جراند C4 سبيس تورر

بالنسبة للميني فان سيتروين جراند C4 SpaceTourer الأخيرة فهي قدمت لأول مرة عام 2006 عندما تم إطلاق سيروين C4 بيكاسو الأصلية. مع تقديم الجيل الثاني منها في عام 2013 ، بمصابيح الغضاءة المنفصلة. في بداية عام 2018 ، غيرت اسمها إلى C4 SpaceTourer، مما أثر أيضًا على الإصدار الأكبر الذي يطلق عليه Grand C4 SpaceTourer. توقف الطراز الأصغر ذات الخمسة مقاعد عن الإنتاج بشكل نهائي في عام 2020 ، والآن تم وضع كلمة النهاية للجراند C4 الأكبر حجما.