أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التصريحات خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية ال29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

كلمة الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك دولة أفريقية لديها قدرات للزراعة، ولكنها تحتاج لقدرات كهربائية، وطرق وسكك حديدية، وتكنولوجيا زراعية حديثة، وهو ما يحتاج إلى أموال ضخمة، معلقا: "عندنا أشقاء في أفريقيا لديهم 200 مليون فدان قابلة للزراعة.. متزرعوش ليه لأن المطلوب مش موجود، وهى دي القضية".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة اليوم، أن القضية دائماً تقع ما بين الواقع الموجود والقدرة على تغييره، لافتاً إلى أن زراعة المليون فدان يحتاج إلى حوالى 30 مليار دولار.

وأوضح أن "هذه الأرقام أنا أدير بها العالم في مصر، وهذا الكلام واقع نعيشه"، لذلك فعند تحويل مليون فدان أرضًا غير قابلة للزراعة إلى أرض صالحة للزراعة سنصل إلى هذه الأرقام.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: